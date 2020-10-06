Пожар на электроподстанции в Приморье нарушил движение поездов

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Пожар произошел на подстанции в поселке Смоляниново в Приморье, пострадавших нет, нарушено энергоснабжение населенного пункта, сообщила пресс-служба краевого главка МЧС.

"Горело оборудование на подстанции. В результате происшествия произошло частичное нарушение электроснабжения в поселке Смоляниново", - говорится в сообщении.

Сообщение о пожаре поступило в 11:15 (4:25 по Москве). В 12:36 пожар, общая площадь которого составила 20 кв. м, потушили.

Ремонтные бригады восстанавливают энергоснабжение.

В пресс-службе Дальневосточной железной дороги "Интерфаксу" сообщили, что из-за нарушения энергоснабжения произошла кратковременная остановка поездов.

"Пожар произошел не на железнодорожной подстанции. Однако из-за отключения электричества была кратковременная остановка поездов. Энергоснабжение было восстановлено в течение 20 минут, задержек в движении поездов нет", - сказал собеседник агентства.