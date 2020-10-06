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Более 30 млн россиян уже сделали прививку от гриппа

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Более 30 млн граждан РФ сделали прививку от гриппа, сообщили в Роспотребнадзоре во вторник.

Во всех регионах РФ проводится вакцинация против гриппа, в настоящее время прививку сделали уже более 30,9 млн человек (21,1% от численности населения), говорится в сообщении ведомства на его сайте.

В федеральной службе отметили, что ситуация с заболеваемостью гриппом находится на контроле Роспотребнадзора. В ведомстве сообщили, что на прошлой неделе на территории РФ, как и неделей ранее, была зафиксировано "заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (далее - ОРВИ)", которая была вызвана респираторными вирусами, не относящимися к вирусам гриппа.

"При этом превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ отмечается, преимущественно среди взрослого населения, а также детей в возрастной группе 7-14 лет", - добавили там.

В сообщении ведомства уточняется, что по совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ незначительно превышены в 28-ми субъектах РФ.

Массовая вакцинация от гриппа началась в РФ в сентябре.

Роспотребнадзор

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