Технологические воды попали в реку в Бурятии из-за прорыва дамбы у старателей

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Забайкальское межрегиональное управление Росприроднадзора проверит предприятие в Бурятии, допустившее попадание технологических вод в реку Джида, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что специалисты Забайкальского межрегионального управления Росприроднадзора проведут проверку на предприятии "СП-Инвест". Будут дополнительно взяты пробы воды из реки Джида, также будут привлечены специалисты Росрыболовства, чтобы установить возможный ущерб водным биологическим ресурсам, сообщили в ведомстве.

По информации пресс-службы главы и правительства Бурятии со ссылкой на ООО "СП-Инвест", прорыв технологической дамбы этой компании произошел 5 октября в ходе добычи золота на ручье Горхын из-за оттаивания вечной мерзлоты. В результате прорыва технологическая вода попала из отстойника в реку Джида.

Дамба уже восстановлена.

ООО "СП-Инвест", по данным системы "СПАРК-Интерфакс", зарегистрировано в 2012 году и занимается, в частности, добычей руд и песков драгоценных металлов. Основной владелец (99,82%) – ее гендиректор Сергей Пашинский, который владеет долями еще в нескольких компаниях в Бурятии.