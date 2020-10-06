Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:01Заразились
на 06.10В России 1 237 504+11 615В мире 35 475 879+325 411

Путин заявил, что время проведения выборов должно быть удобным для людей

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин заявил, что в вопросе о времени проведения выборов в России нужно исходить из удобства избирателей.

"Сложилось так, как сложилось. В целом, вы упомянули о том, что во многих других странах берут на вооружение именно это время для проведения избирательных кампаний: лето закончилось, все вернулись домой, начинается учебный год и родители на месте. Поэтому исходим из того, что для людей удобнее всего. Но, тем не менее, конечно, коллег нужно послушать, и аргументы иметь в виду", - сказал Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы.

Ранее в ходе встречи руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов выступил за сохранение Единого дня голосования в сентябре, назвав этот месяц "наиболее оптимальным периодом проведения выборов". Парламентарий отметил, что сентябрьские выборы - не российское "ноу-хау": в Норвегии, Швеции, Германии, Швейцарии голосование и референдумы также проводятся в сентябре.

Как сообщалось, перенос Единого дня голосования намерены были обсудить с президентом фракции "Справедливая Россия" и ЛДПР. В частности, в СР готовы были поддержать перенос выборов на месяц вперед - с сентября на октябрь.

Владимир Путин

Новости

ОЗХО подтвердила данные Германии об отравлении Навального "Новичком"

Задержаны пятеро предполагаемых соучастников братьев Ананьевых

Задержаны пятеро предполагаемых соучастников братьев Ананьевых
Пандемия коронавируса

Врачей озадачила низкая доля положительных тестов на COVID-19 в Петербурге

Врачей озадачила низкая доля положительных тестов на COVID-19 в Петербурге
Пандемия коронавируса

Вторая COVID-вакцина центра "Вектор" прошла доклинические испытания

СВР признала Турцию принципиально новым фактором обострения в Карабахе

Пандемия коронавируса

Путин заявил о готовности к любому развитию ситуации с коронавирусом

Путин заявил о готовности к любому развитию ситуации с коронавирусом
Пандемия коронавируса

Продажи у турагентств резко упали с 5 октября

Продажи у турагентств резко упали с 5 октября

Удальцов отсудил 12 800 евро в ЕСПЧ за задержания в 2011 году

Возбуждено дело об истязании детей в Среднеуральском монастыре

Экс-сенатор от КЧР арестован по делу о крупном хищении из бюджета

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');