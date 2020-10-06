Путин заявил, что время проведения выборов должно быть удобным для людей

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин заявил, что в вопросе о времени проведения выборов в России нужно исходить из удобства избирателей.

"Сложилось так, как сложилось. В целом, вы упомянули о том, что во многих других странах берут на вооружение именно это время для проведения избирательных кампаний: лето закончилось, все вернулись домой, начинается учебный год и родители на месте. Поэтому исходим из того, что для людей удобнее всего. Но, тем не менее, конечно, коллег нужно послушать, и аргументы иметь в виду", - сказал Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы.

Ранее в ходе встречи руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов выступил за сохранение Единого дня голосования в сентябре, назвав этот месяц "наиболее оптимальным периодом проведения выборов". Парламентарий отметил, что сентябрьские выборы - не российское "ноу-хау": в Норвегии, Швеции, Германии, Швейцарии голосование и референдумы также проводятся в сентябре.

Как сообщалось, перенос Единого дня голосования намерены были обсудить с президентом фракции "Справедливая Россия" и ЛДПР. В частности, в СР готовы были поддержать перенос выборов на месяц вперед - с сентября на октябрь.