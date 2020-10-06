В Пензе загорелось деревянное здание ресторана "Засека"

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Деревянное здание ресторана "Засека" горит в Пензе, все задние охвачено огнем, сообщили "Интерфаксу" в МЧС по Пензенской области.

Площадь пожара составляет 800 квадратных метров, сказал собеседник агентства.

Сигнал о пожаре поступил в 19:40 по московскому времени. На месте работают пожарные подразделения по повышенному вызову. Пострадавших нет.

На сайте ресторана сообщается, что резной терем, в котором располагалось заведение, был построен в 1977 году, автором проекта основного здания стал художник-архитектор Пензы А.Б.Маматкадзе.