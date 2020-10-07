Адвокат семьи Политковской сочла, что расследование ее убийства приостановлено

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Расследование убийства 14 лет назад обозревателя "Новой газеты" Анны Политковской могло быть приостановлено, предполагает адвокат семьи журналистки Анна Ставицкая.

"Следствие вообще ничего не делает. Оно, скорее всего, приостановило расследование, потому что никто совершенно не хочет искать заказчиков убийства", - сказала Ставицкая "Интерфаксу" 7 октября - в годовщину убийства Политковской.

Она напомнила, что сведения о предполагаемых заказчиках убийства журналистки следствию предоставил бывший сотрудник милиции Дмитрий Павлюченков, осужденный как один из организаторов преступления. "Он намекал на причастность к заказу Бориса Березовского (бизнесмен, умер 23 марта 2013 года - ИФ) и Ахмеда Закаева (эмиссар чеченских сепаратистов - ИФ)", - сказала Ставицкая.

Она отметила, что "когда он (Павлюченков - ИФ) об этом говорил, Березовский был жив, но следствие его не допрашивало".

"Мы как сторона потерпевших опросили Закаева, отправили этот опрос следствию и попросили их уже направить международно-правовой запрос в Англию, чтобы допросить Закаева в рамках уголовного дела и чтобы его допрос был доказательством по делу", - пояснила Ставицкая.

"Нам пришел ответ, что ходатайство удовлетворено, но больше никаких сведений о том, что там происходит - был ли он (Закаев - ИФ) допрошен и, вообще, что сейчас происходит со следствием, - у нас, к сожалению, нет. Мне так думается, что оно (расследование) приостановлено", - заключила адвокат.

Официальными комментариями Следственного комитета России (СКР) "Интерфакс" в настоящее время не располагает.

Политковская была застрелена 7 октября 2006 года в подъезде своего дома в Москве на Лесной улице. Версии убийства с целью ограбления или на бытовой почве были признаны несостоятельными, и основной версией преступления стала профессиональная деятельность журналистки.

Осужденные по делу об убийстве

Спустя шесть лет, 14 декабря 2012 года, Мосгорсуд приговорил к 11 годам колонии строгого режима бывшего милиционера Дмитрия Павлюченкова, признав его виновным в убийстве лица в связи с осуществлением им служебной деятельности, совершенном группой лиц и по найму, и незаконном обороте оружия.

Еще пятеро фигурантов дела - Лом-Али Гайтукаев, его племянники Рустам, Джабраил и Ибрагим Махмудовы, а также бывший милиционер Сергей Хаджикурбанов - на основании вердикта присяжных 9 июня 2014 года были признаны Мосгорсудом виновными в совершении аналогичных преступлений и приговорены к срокам до 12 лет в колонии строгого режима до пожизненного в колонии особого режима.

Согласно фабуле уголовного дела, в Политковскую стрелял Махмудов, а его братья следили за журналисткой. Руководителем преступной группы, по версии обвинения, сначала выступал Гайтукаев, а затем Хаджикурбанов.

Роль Павлюченкова, как установило следствие, сводилась к приобретению оружия, а также передаче Хаджикурбанову информации о месте жительства и маршрутах передвижения журналистки.

Заказчики убийства, по официальной версии, остаются не установленными.

Отношение к версии о причастности Березовского и Закаева

Павлюченков - единственный из задержанных по делу, кто признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием - называл заказчиками Березовского и Закаева, но, как уточняла его защита, экс-милиционер знал "это не от них (Березовского и Закаева - ИФ) лично, а от другого человека".

Березовский говорил о показаниях Павлюченкова как о "бреде" и "агонии". Закаев называл его версию "глупой ложью" и подчеркивал оскорбительный характер утверждений экс-милицонера, ссылаясь на дружеский характер своих отношений с Политковской.

Скептическую позицию относительно показаний Павлюченкова как в отношении Березовского, так и Закаева, выражали семья и коллеги Политковской. Дети журналистки - Вера и Илья Политковские - в 2012 году подавали в СКР и генпрокуратуру РФ ходатайство о необходимости расторжения сделки с Павлюченковым, поскольку, по их мнению, "он не выполнил взятые на себя обязательства".

Весной 2019 года по ходатайству защиты семьи журналистки следствие приобщило к делу адвокатский опрос Закаева, проведенный в Лондоне, в котором он заявил о непричастности к убийству, а также согласилось само провести его допрос.