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Крым ужесточил масочный режим

Крым ужесточил масочный режим
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Глава Крыма Сергей Аксенов внес изменения в указ о режиме повышенной готовности, запрещающие предпринимателям обслуживать гостей без масок в условиях распространения коронавируса.

"Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги (в том числе в сфере розничной торговли, в перевозке пассажиров различными видами транспорта), не допускать обслуживание граждан, которые не используют средства индивидуальной защиты органов дыхания", - говорится в документе, размещенном на сайте республиканского правительства в четверг.

Ранее в указе было закреплено только обязательство граждан использовать маски в общественных местах.

Кроме того, новая редакция указа предусматривает возвращение рекомендации для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями "не покидать места проживания". Также до 1 декабря продлен запрет на работу хостелов.

В Крыму с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. В середине мая начали снимать ограничения: в июне для всех жителей отменили обязательную самоизоляцию, 1 июля открыли курортный сезон. Диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 5 тыс. человек, 76 пациентов умерли. Рекордный суточный прирост выявленных случаев коронавируса был зафиксирован за 5 октября – 107.

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В Израиле отложили решение по смягчению общенационального карантина, введенного из-за распространения COVID-19. На фото: маски для лица развешаны на лодке в порту Яффа.
Крым коронавирус Сергей Аксенов

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