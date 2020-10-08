Пятый подряд антирекорд по приросту случаев COVID установлен в Крыму

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Количество выявленных за сутки в Крыму случаев заражения коронавирусом впервые превысило 120.

"За 7 октября на территории республики Крым зарегистрировано 125 случаев коронавирусной инфекции. 96 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 23 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, шесть - при скрининге здорового населения", - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице во "ВКонтакте" в четверг.

В Крыму с 17 марта из-за COVID-19 действует режим повышенной готовности. В середине мая начали снимать запреты: в июне для всех жителей отменили обязательную самоизоляцию, 1 июля был открыт курортный сезон. Однако в октябре ограничения начали возвращать - предпринимателям запретили обслуживать гостей без масок, а пожилым рекомендовали оставаться дома.

Всего с начала года в регионе выявлено 5413 COVID-положительных, 72 пациента умерли. Предыдущий максимальный показатель суточного прироста выявленных случаев коронавируса был зафиксирован в Крыму за 6 октября - 118, до этого было обнаружено 107 заболевших за 5 октября, 105 - за 4 октября и 103 - за 3 октября.