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Компания известного ресторатора заплатит полумиллионный штраф за взятки начальнику вокзала

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Мировой суд в Томске оштрафовал на 0,5 млн рублей ООО "Сибирские блины" за незаконную передачу денег начальнику железнодорожного вокзала "Томск-1" за то, чтобы в павильон компании провели электричество. Об этом сообщила Западно-Сибирская прокуратура на транспорте.

Дело в отношении компании было возбуждено по ч.1 ст.19.28 КоАП (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

Начальника вокзала и его заместителя сотрудники томского управления ФСБ задержали в июне 2019 года. Администраторов заподозрили в систематическом получении взяток за незаконное электроснабжение павильона. По версии следствия, они получали за это 15 000 рублей в месяц, а всего получили более 300 000 рублей взяток.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Сибирские блины" зарегистрировано в Томске в 2004 году, занимается ресторанной деятельностью. Совладельцами компании являются четверо физлиц, в том числе известный в Сибири ресторатор Владимир Бурковский (46,25%), также владеющий заведениями общепита в Томске, Кемерове и Новосибирске.

Томск Владимир Бурковский Сибирские блины Томск-1 Западно-Сибирская транспортная прокуратура ФСБ

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