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Опрос показал удвоение числа компаний в РФ, сокращающих персонал

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Количество работодателей, проводящих небольшие сокращения штата в рамках оптимизации численности персонала, с сентября выросло с 7% до 14%, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала Superjob.ru, поступившие в пятницу в "Интерфакс".

Согласно исследованию, рост числа сокращений персонала был отмечен в начале октября на фоне новостей об ухудшении эпидемиологической обстановки. При этом в большинстве случаев речь идет о небольших сокращениях, отмечают в Superjob.ru.

В свою очередь, как показывают результаты исследования, 78% компаний не проводят сокращения персонала и не планируют это делать.

Опрос был проведен 1-5 октября 2020 года среди 500 респондентов, представляющих менеджмент по персоналу и кадровые службы, в 78 населенных пунктах РФ, во всех федеральных округах.

Superjob.ru

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