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Суд ограничил действия одного из богатейших депутатов России

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о запрете определенных действий в отношении депутата Рязанской областной Думы, члена фракции "Единая Россия" Станислава Подоля, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ирина Морозова в пятницу.

"Запрет определенных действий" – это мера пресечения. В суде не уточнили, чего теперь нельзя делать Подолю, но ему точно можно выходить из дома.

Подоль, по данным суда, фигурирует в уголовном деле о "производстве, хранении, перевозке либо сбыте товаров и продукции, выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности" (статья 238 УК РФ).

"Интерфакс" пока не располагает комментариями следствия по ситуации.

Согласно информации на сайте "Единой России", Подоль с 2010 года избирался депутатом Рязанской областной Думы V, VI созывов. Он состоит во фракции "Единая Россия" и президиуме регионального политсовета. В 2005 году стал гендиректором ООО АМК "Рязанский".

Журнал Forbes в 2020 году поместил Подоля на девятое место в рейтинге доходов госслужащих и депутатов.

Рязанская область Станислав Подоль

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