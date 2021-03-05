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Уголовное дело об отравлении более 90 детей в Москве направлено в суд

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение в отношении коммерсанта Станислава Подоля по уголовному делу об отравлении более 90 детей в Москве, дело бизнесмена направлено в суд.

Подоль обвиняется в преступлении по п.п. "б, в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство продукции, предназначенной для детей в возрасте до 6 лет, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью), сообщили в надзорном ведомстве.

По версии следствия, генеральный директор ООО АМК "Рязанский" Подоль в конце 2018 года организовал в молочном комбинате в Рязани производство сливочного масла, несмотря на царившую там антисанитарию, продукцию он поставлял организациям, использующим ее для питания детей в школах и дошкольных учреждениях Москвы.

В результате в декабре 2018 года из-за некачественными продуктами отравились 91 ребенок и воспитатель дошкольного учреждения, здоровью пострадавших был нанесен вред различной степени тяжести, а один из учеников московской школы 1637 перенес острую кишечную бактериальную инфекцию, его здоровью был причинен тяжкий вред, отметили в Генпрокуратуре.

Родители пострадавших детей заявили гражданские иски на сумму свыше 5 млн рублей, добавили в ведомстве.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Перовский суд Москвы для рассмотрения по существу.

Генпрокуратура Станислав Подоль Москва

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