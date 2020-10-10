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На Ангаре не обнаружили загрязнений после разлива топлива

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Спецкомиссия не обнаружила пятен нефтепродуктов на реке Ангара в Кежемском районе Красноярского края, сообщили "Интерфаксу" в районной единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) в субботу.

"Первая группа обследовала 5 км реки Ангара вниз по течение от места разлива, пятен ГСМ не обнаружено. Вторая группа, в которую входят сотрудники МВД и СК, еще не прибыла на место, она идет на катере", - сказал диспетчер.

Также он добавил, что на сегодня обследование прекращено из-за сумерек, проверка реки продолжится в воскресенье утром.

Как сообщалось, 2 октября в поселке Новая Кежма при перекачке в реку попало около 0,5 тонны топлива.

До 9 октября ООО "Приангарская ЛПК", которому принадлежали нефтепродукты, пыталось устранить последствия самостоятельно, после чего сообщило о произошедшем в районный ЕДДС. Для оценки ущерба будут привлечены экологи, районные власти ввели режим ЧС.

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По версии прокуратуры, одной из возможных причин произошедшего является неправильная транспортировка ГСМ, а также значительный износ транспортного контейнера.

К проверке подключились сотрудники краевого МВД и СКР.

Красноярский край Ангара

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