Президент Ирана поддержал договоренности о прекращении огня в Карабахе

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора рассказал своему иранскому коллеге Хасану Рухани о предпринимаемых при посредничестве России усилиях по деэскалации напряженности в зоне карабахского конфликта, сообщает в субботу пресс-служба Кремля.

Президент Ирана выразил поддержку договоренностям о прекращении огня в гуманитарных целях, достигнутым по итогам трехсторонних консультаций министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении.

Согласно сообщению, в ходе разговора была рассмотрена ситуация вокруг реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. "Отмечена важность сохранения этого ключевого для международной безопасности соглашения", - отмечает пресс-служба.

Президенты обсудили также актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере. "Уделено внимание проблематике борьбы с распространением коронавирусной инфекции, в частности, перспективам взаимодействия по российской вакцине "Спутник V", - сказано в сообщении.

В ходе беседы Рухани поздравил Путина с прошедшим днем рождения. В ходе разговора, который состоялся по инициативе иранской стороны, было условлено о продолжении контактов.