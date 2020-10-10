Крым поставил седьмой рекорд подряд по числу случаев COVID-19

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Количество выявленных за сутки в Крыму случаев заражения коронавирусом впервые с начала года превысило 150, установлен седьмой подряд региональный антирекорд по приросту инфицированных.

За 9 октября зарегистрировано 157 случаев коронавирусной инфекции, из них 130 выявлены при обращении за медицинской помощью, 27 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице во "Вконтакте" в субботу.

В Крыму с 17 марта из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности, однако в середине мая власти начали снимать запреты, а с 1 июля открыли курортный сезон. В октябре предпринимателям запретили обслуживать гостей без масок, а пожилым рекомендовали оставаться дома.

Всего с начала года в регионе выявлено 5 710 COVID-положительных, 82 пациента умерли. Предыдущий максимальный показатель суточного прироста выявленных случаев коронавируса был зафиксирован в Крыму за 8 октября - 140, до этого 125 случаев за 7 октября, 118 зараженных - за 6 октября, 107 - за 5 октября, 105 - за 4 октября и 103 - за 3 октября.