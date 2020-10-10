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Академик РАН оценил в несколько лет формирование массового иммунитета к COVID-19

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Для приобретения массового иммунитета к коронавирусу миру может потребоваться несколько лет, сообщил "Интерфаксу" заведующий кафедрой микробиологии и вирусологии, академик РАН Виталий Зверев.

"Этот вирус будет жить на Земле еще несколько лет. Именно столько времени понадобится на то, чтобы 70-80% живущих на Земле приобрели соответствующий иммунитет против него", - сказал Зверев.

По его словам, пока иммунитет против COVID-19 находится в различных странах на разном уровне.

Вместе с тем, отметил академик, это не значит, что нужно надеяться только на массовый иммунитет - важно создавать новые вакцины и наращивать медицинские мощности.

"Так быстрее мы избавимся от этого внезапного приобретения", - пояснил Зверев.

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Хроника 09 января – 10 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Виталий Зверев

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