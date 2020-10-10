У детей в Великих Луках диагностировали вегетативную дисфункцию

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Дети, госпитализированные в начале недели с торжественной линейки в великолукской школе №7, выписаны с предварительным диагнозом "синдром вегетативной дисфункции", сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Псковской области.

Вегетативная дисфункция - комплекс функциональных расстройств, обусловленный нарушением регуляции сосудистого тонуса и приводящий к развитию неврозов, артериальной гипертензии и ухудшению качества жизни.

По данным ведомства, диагноз поставлен с учетом комплекса жалоб на момент поступления. "За время нахождения детей под наблюдением медиков им было сделано комплексное (а некоторым даже дополнительное) обследование, которое иных патологий у ребят не выявило", - отметил помощник руководителя следственного управления СК России по Псковской области Антон Доброхотов.

По его словам, следователями по-прежнему проверяются различные версии произошедшего, в том числе, выдвинутые родителями детей.

Доброхотов напомнил, что ранее всем детям был поставлен одинаковый диагноз - отравление неустановленным веществом. Однако на данном этапе признаков отравления детей не выявлено. "Химико-токсикологическое исследование на наличие в организме наркотических и психотропных веществ дало отрицательный результат. У двух детей отмечены лишь признаки приема противовирусных препаратов", - подчеркнули в СУ СК России по Псковской области.

5 октября во время торжественной линейки, посвященной присвоению школе имени Антона Злобина, погибшего на таджикско-афганской границе в 1995 году, 13 детей потеряли сознание. Они были госпитализированы в Великолукскую детскую городскую больницу. Состояние троих оценивалось как тяжелое, остальных - средней степени тяжести.

Затем в пресс-службе администрации Псковщины уточнили, что потеряли сознание только трое, остальные жаловались на плохое самочувствие. Вечером того же дня был госпитализирован еще один ребенок из этой школы.

Специалисты Роспотребнадзора не выявили отклонений ни в воздухе, ни в воде в школе.

Возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.1 ст.238 УК РФ). По информации СК РФ, дети были госпитализированы с диагнозом "отравление неустановленным веществом под вопросом".