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Госпитализацию великолукских школьников объяснили стечением обстоятельств

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Управление образования Великих Лук изменит формат школьных линеек после массовой госпитализации детей разного возраста из школы №7, сообщила через пресс-службу мэрии начальник управления Татьяна Лозницкая. Случившееся она пока считает стечением обстоятельств.

"У всех детей есть особенности: возрастные, физиологические, у некоторых - сопутствующие заболевания. Мероприятие было торжественным... Это было серьезное, волнительное мероприятие. При таких обстоятельствах один ребенок мог почувствовать недомогание, и уже рядом с ним стоящий ученик отнесся к своему самочувствию внимательнее, чем обычно, более подозрительно", - предположила чиновница.

В анализах школьников посторонних веществ не нашли, прививки им в тот день не делали, сообщила пресс-служба администрации Псковской области.

5 октября с торжественной линейки, которая проводилась на улице, госпитализировали 13 школьников разного возраста. Сначала сообщалось, что они все теряли сознание и что состояние троих врачи оценили как тяжелое. Затем в областной администрации уточнили, что сознание теряли не все и что дети жаловались на слабость, тошноту, головные боли. Вечером того же дня был госпитализирован еще один ученик этой школы.

Директор школы Наталья Демиховская предположила, что у детей случился тепловой удар. Линейка проводилась в пасмурную погоду при температуре около 18 градусов. Также были отвергнуты версии, что детей испугал торжественный залп на линейке или что они отравились гелием из лопнувшего шарика.

Проверки случившегося проводят прокуратура и Роспотребнадзор. Проверяющие Роспотребнадзора не выявили в школе отклонений ни в воздухе, ни в воде. Губернатор Михаил Ведерников взял ситуацию на контроль.

По факту возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В СКР отметили, что детей доставили в больницу с предположительным диагнозом "Отравление неустановленным веществом под вопросом".

Великие Луки Псковская область Михаил Ведерников СКР Татьяна Лозницкая

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