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В Великих Луках на линейке 13 школьников упали в обморок

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - В Великих Луках, в школе №713 ученикам стало плохо во время торжественной линейки и они потеряли сознание, сообщила пресс-служба администрации псковской области.

Их всех доставили в Великолукскую детскую городскую больницу. Состояние троих детей врачи оценили как тяжелое, остальных - как средней степени тяжести . У них взяли анализы.

Это ученики разных классов, дети разного возраста, сообщил через пресс-службу глава областного комитета образования Александр Седунов.

Причина случившегося выясняется.

В ситуации разбирается первый заместитель губернатора Вера Емельянова. Она приехала в Великие Луки на торжественную линейку, которую провели в связи с присвоением школе №7 имени лейтенанта погранвойск Антона Злобина. Уроженец Великих Лук был убит на таджикско-афганской границе в 1995 году.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в инстаграме предложил всем, кто знает, что произошло в школе, писать ему напрямую, и пообещал им сохранить конфиденциальность.

Псковская область Михаил Ведерников Великие Луки

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