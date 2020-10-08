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В Великих Луках выписали всех детей, госпитализированных после линейки

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - В Великих Луках из больницы выписали всех 14 учеников школы №7, которым 5 октября стало плохо на торжественной линейке. Все дети здоровы, рисков нет, сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Почему сразу 14 детям разного возраста стало плохо на улице, где проходила линейка, до сих пор не сообщается.

Линейку в школе устроили в связи с присвоением ей имени местного уроженца, лейтенанта погранвойск Антона Злобина, погибшего на таджикско-афганской границе в 1995 году. Сначала в обладминистрации сообщили, что 13 детей потеряли сознание, их доставили в больницу, трое были в тяжелом состоянии. Вечером того же дня был госпитализирован еще один ученик из этой школы.

Затем чиновники уточнили, что дети сознания не теряли, но жаловались на слабость, тошноту, головные боли. Высказывались и опровергались версии, что они могли перегреться, отреагировать на торжественный залп или отравиться гелием из лопнувшего шарика. По факту было возбуждено уголовное дело.

Экспресс-тесты не выявили у пострадавших никаких наркотиков или иных веществ, сообщила 7 октября начальник городского управления образования Татьяна Лозницкая. Она высказала мнение, что массовая госпитализация стала результатом стечения обстоятельств. Она отметила волнительность торжественной линейки, на которой "звучали речи патриотической и нравственной направленности, особенная музыка", что могло повлиять на состояние детей. Также она отметила возрастные и физиологические особенности у школьников.

"При таких обстоятельствах один ребенок мог почувствовать недомогание, и уже рядом с ним стоящий ученик отнесся к своему самочувствию внимательнее, чем обычно, более подозрительно", - предположила она, подчеркнув, что это только ее мнение.

Специалисты Роспотребнадзора в результате проверок не выявили отклонений ни в воздухе, ни в воде в школе.

Великие Луки Псковская область Татьяна Лозницкая СКР

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