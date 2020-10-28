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СК проверит отравление семи школьников неизвестным газом в Таганроге

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - В Таганроге началась доследственная проверка в связи с отравлением группы восьмиклассников неизвестным газом в школьной раздевалке, сообщили в СК Ростовской области.

Предварительно установлено, что 26 октября после урока физкультуры ученики зашли в раздевалку и почувствовали необычный резкий запах. У них стали слезиться глаза, появилось жжение в горле и носу и начался сильный кашель. Семь подростков обратились в медпункт, затем их отправили в больницу, где врачи установили, что они отравились неизвестным газом.

Следователи уже проверили мужскую и женскую раздевалку в этой школе, взяли там образцы воздуха для химической экспертизы, начали опрашивать школьников, их родителей, педагогов и врачей.

По результатам проверки следствием будет принято процессуальное решение, обещает СК. В областной прокуратуре сообщили, что взяли на контроль ход и результаты процессуальной проверки.

Вероятнее всего, в раздевалке был распылен перцовый баллончик, сообщил информированный источник "Интерфакса".

Таганрог СКР Ростовская область

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