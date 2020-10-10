Под Рязанью потушили пожары, начавшиеся после взрывов на арсенале

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Пожары в населенных пунктах Рязанской области, которые произошли из-за взрывов на складе боеприпасов в Скопинском районе 7 октября, ликвидированы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Как отмечается, в настоящее время основные работы завершены. Подразделения МЧС России, прибывшие для усиления группировки из Тульской и Московской области, а также из Москвы, возвращаются на места постоянной дислокации. Оставшаяся группировка из Рязанской области продолжит работы по тушению очагов лесной подстилки, сухой растительности и отдельных очагов тления.

По данным ведомства, в результате взрывов и пожара на арсенале было уничтожено 21 строение в двух населенных пунктах.

Пожар на самом арсенале был потушен в пятницу.

Взрывы, а затем и пожар на складе боеприпасов бывшей воинской части начались днем 7 октября из-за возгорания сухой травы. Близлежащие населенные пункты были эвакуированы. В результате ЧП пострадали 16 человек. Возбуждено уголовное дело.