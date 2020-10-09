Пожар на складе боеприпасов в Рязанской области полностью потушен

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Пожар на арсенале в Рязанской области потушен, сообщил журналистам замминистра обороны Дмитрий Булгаков.

"По результатам проведенной на территории арсенала разведки сегодня мы констатируем факт, что пожар на нем не только локализован, а полностью ликвидированы все очаги возгорания", - сообщил Булгаков.

По его словам, военные приступили к восстановлению пострадавшей от последствий пожара инфраструктуры.

Булгаков отметил, что в субботу основная часть участвовавших в тушении пожара военных начнет возвращаться в пункты постоянной дислокации. "Здесь останется только пожарная техника, инженерная техника для завершения работ и проверки возможного наличия взрывоопасных предметов по периметру территории арсенала, которые тоже закончат свою работу на следующей неделе", - добавил он.

Пожар и взрывы на складе боеприпасов бывшей воинской части начались днем 7 октября из-за возгорания сухой травы. Близлежащие населенные пункты были эвакуированы. В результате ЧП пострадали 16 человек. Возбуждено уголовное дело.