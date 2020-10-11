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В Рязанской области умерла пострадавшая при пожаре на арсенале женщина

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - В Рязанской области скончалась женщина, пострадавшая при пожаре в воинской части в Скопинском районе, сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в Центре медицины катастроф.

"Накануне скончалась женщина, которая была госпитализирована в Областную клиническую больницу и находилась в коме", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь источник, хорошо знакомый с ситуацией, сообщил "Интерфаксу", что женщина получила тяжелые травмы при взрыве боеприпасов. Первоначально она находилась в реанимации Скопинской больницы, затем вертолетом санавиации была доставлена в Рязань, в Областную клиническую больницу. Женщина находилась в коме, и, к сожалению, спасти ее не удалось.

По его данным, состояние остальных пострадавших - нормальное, они получили ожоги и травмы средней и легкой степени тяжести.

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Как сообщалось, днем 7 октября в Рязанской области из-за возгорания сухой травы начался пожар на территории складов с боеприпасами, которые затем начали взрываться.

В Скопинском и Ряжском районах области был введен режим ЧС. Из населенных пунктов Рязанской области, находящихся неподалеку от места происшествия, эвакуировали свыше двух тысяч человек.

В результате ЧП пострадали 16 человек. Возбуждено уголовное дело.

Пожар на арсенале был полностью потушен 9 октября.

В настоящее время в больницах Рязанской области остается пятеро пострадавших при ЧП. Кроме того, в больницах Скопинского и Ряжского районов остаются десять человек, эвакуированных из зоны ЧС, у них обострились хронические заболевания.

Пожар на арсенале в Рязанской области

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Рязанская область

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