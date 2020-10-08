Число пострадавших при пожаре на арсенале под Рязанью достигло 16

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Количество пострадавших при пожаре на складе боеприпасов в Скопинском районе Рязанской области увеличилось до 16 человек, сообщила пресс-служба правительства региона.

Из них шесть человек получили травмы во время пожара на военном складе, десять - в результате последствий.

По оперативным данным, 11 человек находятся в больнице Скопинского района, один из них - в реанимации. Еще четыре человека госпитализированы в Ряжской больнице. Один человек вертолетом санавиации отправлен в травмцентр Рязанской областной больницы.

Днем 7 октября в Рязанской области из-за возгорания сухой травы начался пожар на территории складов с боеприпасами, которые затем начали взрываться.

Военные следователи по факту взрыва возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих".

В Скопинском и Ряжском районах области введен режим ЧС. Тушение возгорания продолжается, Минобороны усиливает группировку на месте.