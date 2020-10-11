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Рекультивация Шиеса будет транслироваться в интернете

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - За ходом работ по рекультивации земельных участков на Шиесе в Архангельской области, где планировалось строительство мусорного полигона, можно будет наблюдать в режиме онлайн, сообщил губернатор региона Александр Цыбульский.

"Трансляция с камер видеонаблюдения будет проходить здесь: https://shies.ru/video/. Также на сайте будет регулярно публиковаться актуальная информация о ходе проведения работ по рекультивации. Сегодня это подтвердили подрядчики, выполнявшие работы по строительству технопарка", - написал Цыбульский в своем телеграм-канале в воскресенье.

Он отметил, что ООО "Технопарк" официально сообщило о том, что решение об отказе от дальнейших работ по реализации проекта, включая инженерно-изыскательские и проектные работы, принято. "Земельный участок 15 га будет рекультивирован, а техника, персонал компании и сотрудники ЧОП покинут территорию станции Шиес до конца 2020 года", - уточнил губернатор.

Вывоз имущества ООО "Технопарк" с территории станции Шиес завершится до конца ноября 2020 года. Работы по очистке земельного участка 15 га от навалов грунта, временных построек, а также завершение планировки (выравнивание поверхности) участка планируется завершить до 20 декабря текущего года.

Биологический этап рекультивации (высадка саженцев сосны и подкормка удобрениями) будет проводиться подрядными организациями в весенне-летний период 2021 года.

В рамках работ по рекультивации участка для восстановления плодородного слоя дополнительно будет завезен грунт в объеме свыше 45 тысяч кубометров, будет высажено свыше 33 тысяч сеянцев сосны.

Как сообщалось, летом 2019 года ООО "Технопарк" завершил работы в рамках первого этапа инженерной подготовки территории для строительства экотехнопарка "Шиес".

В апреле текущего года Цыбульский выступил против строительства полигона в Шиесе. Такой же позиции придерживается и глава соседней республики Коми Владимир Уйба. Правительство Архангельской области в одностороннем порядке расторгло соглашение с ООО "Технопарк" о сопровождении инвестиционного проекта "Шиес" и исключило его из списка приоритетных.

Цыбульский по итогам поездки на Шиес сообщал, что рекультивация территории ведется крайне низко, и не исключил возможность судебных разбирательств с ответственной компанией и штрафов. Он отмечал, что у компании есть время до конца года, чтобы выполнить этап технической рекультивации земли. Также Цыбульский сообщал о том, что станция "Шиес" открылась для железнодорожных пассажирских перевозок, однако информации о поездах до этой остановки пока нет.

Цыбульский также сообщал, что всю технику и объекты имущественного комплекса с территории в Архангельской области, где планировался мусорный полигон "Шиес", вывезут до конца декабря текущего года.

В пресс-службе правительства Поморья "Интерфаксу" сообщали, что рекультивация земельного участка, где планировалось построить экотехнопарк "Шиес", будет проводиться в два этапа, основные работы планируется завершить в 2024 году.

Архангельская область Шиес Александр Цыбульский

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