Суд оставил в силе решение о сносе построек "Технопарка" в Шиесе

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд в Вологде оставил в силе решение о сносе построек ООО "Технопарк" на станции Шиес, передает корреспондент "Интерфкаса".

Жалоба "Технопарка" оставлена без удовлетворения, решение Арбитражного суда Архангельской области от 16 января 2020 года - без изменения.

В январе архангельский арбитраж частично удовлетворил иск муниципального образования "Урдомское" к ООО "Технопарк" о сносе построек на станции "Шиес". Некоторые постройки были признаны самовольными. Суд обязал компанию в месячный срок с даты вступления судебного решения в законную силу снести их.

"Технопарк" это решение обжаловал. Компания полагает, что оно основано на заключении эксперта, которое содержит дефекты и противоречит выводам независимых экспертов, а связь между спорными объектами и потенциальным объектом размещения отходов в районе станции Шиес в ходе судебных разбирательств не доказана.

Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд удовлетворил ходатайство "Технопарка" о повторной экспертизе. Она, как и предыдущая, посчитала спорные строения частью строящегося полигона для размещения отходов, признав их и потенциальный объект размещения отходов единым недвижимым комплексом.

Комиссия по инвестиционной политике и развитию конкуренции Архангельской области 18 октября 2018 года утвердила инвестпроект по созданию экотехнопарка "Шиес" в Ленском районе для размещения мусора из Москвы. Предполагалось, что отходы будут сортировать и брикетировать на территории Люберецких очистных сооружений в Москве, после чего в герметичных тюках брикетированный мусор будет отправляться по железной дороге для дальнейшей переработки или захоронения.

Жители Архангельска, Северодвинска и близлежащих населенных пунктов республики Коми с октября 2018 года протестовали против этого проекта. В апреле сменились главы Архангельской области и Коми, врио руководителей регионов Александр Цыбульский и Владимир Уйба вскоре после назначения заявили, что они против обустройства в Шиесе мусорного полигона.

В начале июня правительство Архангельской области расторгло соглашение с ООО "Технопарк" о сопровождении инвестиционного проекта "Шиес" и исключило его из реестра приоритетных. Проект лишился налоговых льгот и особых условий по аренде земли.

Земельный участок 15 га будет рекультивирован, а техника, персонал компании и сотрудники ЧОП покинут территорию станции Шиес до конца 2020 года, обещал Цыбульский. В октябре на станцию прибыла техника для проведения первого этапа рекультивации.