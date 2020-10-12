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Родственники пациента ковид-центра в Кузбассе по ошибке похоронили другого мужчину

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Минздрав Кузбасса начал проверку оказания помощи двум пациентам коронавирусного центра, один из которых скончался и был выдан не тем родственникам.

Ранее женщина из села Шабаново (Ленинск-Кузнецкий, Кузбасс) рассказала местным СМИ, что ее дедушка, который находился в интернате для инвалидов, был госпитализирован с коронавирусом и спустя сутки скончался. Спустя почти три недели после похорон мужчины на одном участке с другими родственниками, ей позвонил директор интерната и сообщил, что пенсионер жив.

В пресс-службе областного Минздрава "Интерфаксу" сообщили, что по факту произошедшего началась проверка.

"Проходит служебная проверка по организации оказания медицинской помощи двум пациентам с коронавирусной инфекцией, поступивших из учреждения социальной защиты. Кроме того, были запрошены все медицинские документы из всех медицинских организаций, которые участвовали в оказании медицинской помощи данным пациентам", - сказали в пресс-службе со ссылкой на замминистра здравоохранения Кузбасса Юлию Брежневу.

В региональном СУ СКР, сотрудники которого также подключены проверке, от комментариев воздержались.

По последним данным оперштаба Кузбасса, в регионе выявлено 12 тыс. 57 случаев заражения коронавирусом, из них 1779 – за последние сутки, медицинскую помощь получают 3 тыс. 738 пациентов. Начиная с мая скончались 149 человек, из них четверо – за последние сутки, смертельные случаи ежедневно фиксируются в регионе с начала сентября.

По данным Росстата, который в отличие от оперштаба учитывает данные посмертных исследований, с апреля по август от COVID-19 и вызванных им осложнений в Кузбассе умерли 158 пациентов, в то время как региональные власти сообщали о 48 умерших в тот же период.

Кемеровская область Кузбасс

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