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Из России выдворят помощника военного атташе при посольстве Болгарии

Из России выдворят помощника военного атташе при посольстве Болгарии
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Российский МИД объявил persona non grata помощника военного атташе при посольстве Болгарии в Москве подполковника Митко Борисова. Ему дали 72 часа на отъезд.

Об этом решении уведомлен болгарский посол Атанас Крыстин, которого вызвали в министерство 28 декабря и которому вручили соответствующую ноту.

Это стало ответной мерой на "на ничем не обоснованное решение Болгарии" выслать из страны в декабре "военного, военно-воздушного и военно-морского атташе при посольстве России в Софии", говорится в сообщении МИД.

МИД Болгарии 18 декабря объявил о высылке российского дипломата после того, как главный прокурор страны Иван Гешев заявил, что собрал доказательства того, что этот атташе с 2017 года собирал в стране секретную информацию военного характера, например, о количестве американских военнослужащих, приезжающих в страну на учения. По словам прокурора, уличенный дипломат получал сведения, составляющие гостайну, от гражданина Болгарии, у которого был доступ к такой информации.

До этого Болгария выслала двух российских дипломатов в сентябре. Тогда прокуратура обвинила их в шпионаже. Как сообщало издание "24 часа", ссылаясь на источники, они вели разведывательную деятельность с 2016 года и собирали информацию о болгарской армии, ее перевооружении и, в частности, о самолете F16/блок 70. Москва назвала их высылку необоснованной и в ответ в октябре выслала двух болгарских дипломатов.

МИД Болгария Атанас Крыстин Митко Борисов

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