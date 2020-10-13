В Башкортостане начали закрывать ТЦ за нарушение COVID-ограничений

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Власти Башкортостана из-за роста уровня заболеваемости COVID-19 начали закрывать торговые центры, сообщил председатель Госкомитета республики по торговле и защите прав потребителей Алексей Гусев на оперативном совещании регионального правительства.

По его словам, по итогам прошлой недели были закрыты из-за серьезных нарушений два торговых центра: торгово-сервисный комплекс "Красинский" и торгово-сервисный комплекс "Купец".

Он добавил, что "самую большую и хорошую готовность" к обслуживанию посетителей в период пандемии демонстрируют крупные торговые центры, гипермаркеты и сетевые магазины. Самая плохая ситуация с соблюдением противоэпидемических требований - на ярмарочных и рыночных пространствах.

По данным республиканского Минздрава, общее число инфицированных жителей республики составляет 9,4 тыс. человек, новых случаев заболевания за сутки - 58. На стационарном лечении находятся 104 человека. Показатель летальности составляет в регионе 0,5% - умерли 46 человек.