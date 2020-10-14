Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 02:28Заразились
на 13.10В России 1 326 178+13 868В мире 37 801 526+326 201

Против жителя Приморья, собравшего в лесу 150 кг конопли, возбудили уголовное дело

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Приморья, который собрал 153 кг конопли для приготовления наркотиков, сообщила пресс-служба краевого УМВД.

Дело возбуждено по ч. 3 с. 228 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, совершенные в особо крупном размере"). Эта статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Полицейские обнаружили 47-летнего сборщика конопли в лесу в районе села Михайловка Уссурийского городского округа.

Согласно сообщению ведомства, экспертиза установила, что изъятые растения являются наркотическим средством каннабисом (марихуаной) общей массой более 153 кг, что квалифицируется как особо крупный размер.

Приморский край МВД

Новости

Росгвардия заявила, что нижегородский стрелок законно владел оружием

Что произошло за день: вторник, 13 октября

Стрелок из Нижегородской области получил разрешение на оружие без медосмотра

Пандемия коронавируса

Койки для больных коронавирусом заняты в России уже на 90%

Путин поручил провести эксперимент по маркировке пива и слабого алкоголя

Пригожин решил судиться с Навальным и его соратниками

Пригожин решил судиться с Навальным и его соратниками

Авиабилеты в ОАЭ подорожали в девять раз

Пандемия коронавируса

Онищенко ждет снижения заболеваемости COVID-19 не ранее декабря

Онищенко ждет снижения заболеваемости COVID-19 не ранее декабря

Госдума приняла законопроект "О Конституционном суде" в I чтении

Госдума приняла законопроект "О Конституционном суде" в I чтении
Пандемия коронавируса

Гинцбург допустил, что COVID удастся взять под контроль к концу 2021г.

Гинцбург допустил, что COVID удастся взять под контроль к концу 2021г.
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');