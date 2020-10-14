Против жителя Приморья, собравшего в лесу 150 кг конопли, возбудили уголовное дело

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Приморья, который собрал 153 кг конопли для приготовления наркотиков, сообщила пресс-служба краевого УМВД.

Дело возбуждено по ч. 3 с. 228 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, совершенные в особо крупном размере"). Эта статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Полицейские обнаружили 47-летнего сборщика конопли в лесу в районе села Михайловка Уссурийского городского округа.

Согласно сообщению ведомства, экспертиза установила, что изъятые растения являются наркотическим средством каннабисом (марихуаной) общей массой более 153 кг, что квалифицируется как особо крупный размер.