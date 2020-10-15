Таможенники во Владивостоке задержали "радиоактивную" посылку из Гонконга

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Посылку из Гонконга, уровень радиации которой превышал норму почти в 30 раз, обнаружили таможенники во Владивостоке.

"Посылку из Гонконга с повышенным уровнем ионизирующего излучения обнаружили сотрудники Владивостокского почтового таможенного поста Владивостокской таможни. Естественный радиационный фон международного почтового отправления в 27 раз превысил норму", - сообщила в четверг пресс-служба Владивостокской таможни.

Дозиметры зафиксировали наличие гамма-излучения, уровень которого составил свыше 3 мкЗв/ч. Кроме того обнаружено бета-излучение до 3690 частиц/см2 в минуту. Согласно документам, в посылке, вес которой менее 100 граммов, находилось газобалонное оборудование

Внутри, предположительно, находился металлический элемент цилиндрической формы.

Ввоз посылки запрещен.