Более 40 тонн радиоактивного груза из Китая обнаружили на таможне во Владивостоке

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Сотрудники Владивостокской таможни в морском пункте пропуска Владивосток обнаружили 41 тонну огнеупорных цементирующих смесей и блоков для изоляции стен бассейна из Китая, их радиационный фон превышен более чем в 25 раз.

"Уровень ионизирующего излучения на поверхности контейнеров с огнеупорным материалом составлял около 1,89 мкЗв/ч, при естественном радиационном фоне 0,07 мкЗв/ч", - сообщает в четверг Владивостокская таможня.

Отмечается, что принято решение о запрете ввоза товара. Огнеупорный материал, не соответствующий радиационным требованиям, подлежит обратному вывозу.