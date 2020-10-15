Шойгу написал книгу

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Министр обороны России Сергей Шойгу написал книгу "Про вчера", сообщает в четверг Русское географическое общество (РГО).

"Книга ... Шойгу - ретроспектива жизни поколения тех, кто шаг за шагом выстраивал жизнь страны, которая стремительно менялась под воздействием тектонических сдвигов и разломов мировой истории. На новой политической карте, в новых экономических условиях, они прошли череду непростых решений и испытаний и стали теми, кто находит решения и берет на себя ответственность", - сказано в сообщении, распространенном РГО.

Как поясняется на сайте РГО, сборник эссе "Про вчера" посвящен людям, с которыми Шойгу работал и встречался в разных регионах страны. "Это и председатель правительства Российской Федерации Виктор Черномырдин, и министр энергетики СССР Борис Щербина, и монтажник по прозвищу Антифриз, и сибирский водитель, случайно утопивший любимый "Запорожец" в бурной реке. А еще — Мстислав Ростропович, Геннадий Онищенко, Михаил Горбачев, Андрей Ургант и многие другие", - говорится в сообщении.

Шойгу - военный и государственный деятель, генерал армии, Герой России, министр обороны РФ, президент РГО. Возглавлял МЧС с 1991 по 2012 год. В 2012 году назначен министром обороны РФ.