Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:25Заразились
на 15.10В России 1 354 163+13 754В мире 38 510 232+380 426

Шойгу написал книгу

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Министр обороны России Сергей Шойгу написал книгу "Про вчера", сообщает в четверг Русское географическое общество (РГО).

"Книга ... Шойгу - ретроспектива жизни поколения тех, кто шаг за шагом выстраивал жизнь страны, которая стремительно менялась под воздействием тектонических сдвигов и разломов мировой истории. На новой политической карте, в новых экономических условиях, они прошли череду непростых решений и испытаний и стали теми, кто находит решения и берет на себя ответственность", - сказано в сообщении, распространенном РГО.

Как поясняется на сайте РГО, сборник эссе "Про вчера" посвящен людям, с которыми Шойгу работал и встречался в разных регионах страны. "Это и председатель правительства Российской Федерации Виктор Черномырдин, и министр энергетики СССР Борис Щербина, и монтажник по прозвищу Антифриз, и сибирский водитель, случайно утопивший любимый "Запорожец" в бурной реке. А еще — Мстислав Ростропович, Геннадий Онищенко, Михаил Горбачев, Андрей Ургант и многие другие", - говорится в сообщении.

Шойгу - военный и государственный деятель, генерал армии, Герой России, министр обороны РФ, президент РГО. Возглавлял МЧС с 1991 по 2012 год. В 2012 году назначен министром обороны РФ.

Сергей Шойгу Минобороны РФ РГО

Новости

МИД РФ заявил о подготовке визита экспертов ОЗХО по "делу Навального"

МИД РФ заявил о подготовке визита экспертов ОЗХО по "делу Навального"

Президент РФ подписал закон о повышении НДПИ для горнодобытчиков

Президент РФ подписал закон о повышении НДПИ для горнодобытчиков
Пандемия коронавируса

Эпидемиолог спрогнозировал спад заболеваемости COVID в ноябре

Эпидемиолог спрогнозировал спад заболеваемости COVID в ноябре

Сноудену придется задержаться в России на неопределенный срок

Сноудену придется задержаться в России на неопределенный срок
Пандемия коронавируса

Минздрав РФ заявил, что почти треть заболевших COVID старше 80 лет умирает

Минздрав РФ заявил, что почти треть заболевших COVID старше 80 лет умирает

Санкции ЕС расстроили Пригожина

В Кремле не увидели логики в выборе попавших под санкции ЕС людей

В Кремле не увидели логики в выборе попавших под санкции ЕС людей
Экономический кризис

Счетная палата сочла ожидания Минэкономразвития заниженными в части цен на нефть

В Волгограде ликвидированы боевики, готовившие теракты по указанию из Сирии

Катастрофа "Боинга" под Донецком

Россия отказалась от продолжения консультаций с Австралией и Нидерландами по MH17

Россия отказалась от продолжения консультаций с Австралией и Нидерландами по MH17
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');