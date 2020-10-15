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Стафилококк обнаружен у персонала столовых после отравления детей в Махачкале

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Специалисты Роспотребнадзора выявили стафилококк у персонала пищеблоков дошкольных образовательных учреждений Махачкалы, воспитанники которых попали в больницы с отравлением, сообщается на сайте администрации главы и правительства Дагестана в четверг.

"При обследовании Роспотребнадзором персонала пищеблоков выявлены случаи носительства патогенного стафилококка. Носители отстранены от работы до санации. При исследовании самой продукции выявлены пробы, не соответствующие по микробиологическим показателям", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Кроме того, по данным пресс-служба регионального правительства, выявлен и ряд нарушений в самих пищеблоках детских садов, связанных с несоблюдением санитарных норм.

Результаты исследований выявили у госпитализированных детей сочетание дизентерии и ротавируса.

С 8 по 11 октября из разных детских садов и школ в Махачкале в больницы с диагнозом "отравление" поступили 54 ребенка. Еще 13 детей лечились дома. Возраст большинства детей от трех до шести лет.

В целях дезинфекции все детские сады и пищеблоки школ 12 октября закрыли на три дня. Свою деятельность эти образовательные учреждения возобновили сегодня.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ст. 238 УК РФ).

Роспотребнадзор

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