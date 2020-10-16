Почти половина мужчин и более трети женщин в РФ имеют избыточный вес

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Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Почти у половины российских мужчин и у более трети женщин наблюдается избыточный вес, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"В целом по стране избыточная масса тела наблюдается у 47,6 % мужчин и 35,6 % женщин, ожирение – у 19 % и 27,6 % мужчин и женщин соответственно", – заявила Попова в пятницу в интервью порталу здоровое-питание.рф.

Попова сказала, что это опасно "ростом хронических заболеваний, проблем с сердечно-сосудистой системой, гипертонией, диабетом".

"Опять же, за последние полгода выяснилось, что люди с избыточной массой тела оказываются в группе риска тяжелых осложнений и при заражении коронавирусом", - сказала Попова.

По ее словам, "первую десятку регионов, где ожирение наиболее распространено", относятся Орловская, Курганская, Воронежская, Кемеровская, Курская области, Республика Алтай, Брянская область, Алтайский край, Тульская область и Еврейская автономная область.

Попова также сообщила, что российские педиатры также отмечают "стремительный рост количества детей с избыточным весом и сопутствующими заболеваниями".

"К сожалению, у нас становится все больше детей с лишним весом и ожирением. Среди мальчиков школьного возраста избыточная масса тела у 20%, ожирение у каждого десятого (10,7%). Среди девочек – 14% и 5,6% соответственно", – сказала она.

Глава Роспотребнадзора считает, что для улучшения ситуации в РФ необходимо пропагандировать культуру здорового питания.

"Ведь самое главное в здоровом питании — не отказ от каких-то продуктов, а умеренность и правильное приготовление — без избытка соли, сахара и жира", – сказала она.