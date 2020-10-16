Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:57Заразились
на 15.10В России 1 354 163+13 754В мире 38 854 432+343 289

Почти половина мужчин и более трети женщин в РФ имеют избыточный вес

Почти половина мужчин и более трети женщин в РФ имеют избыточный вес
Фото: ТАСС/DPA

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Почти у половины российских мужчин и у более трети женщин наблюдается избыточный вес, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"В целом по стране избыточная масса тела наблюдается у 47,6 % мужчин и 35,6 % женщин, ожирение – у 19 % и 27,6 % мужчин и женщин соответственно", – заявила Попова в пятницу в интервью порталу здоровое-питание.рф.

Попова сказала, что это опасно "ростом хронических заболеваний, проблем с сердечно-сосудистой системой, гипертонией, диабетом".

"Опять же, за последние полгода выяснилось, что люди с избыточной массой тела оказываются в группе риска тяжелых осложнений и при заражении коронавирусом", - сказала Попова.

По ее словам, "первую десятку регионов, где ожирение наиболее распространено", относятся Орловская, Курганская, Воронежская, Кемеровская, Курская области, Республика Алтай, Брянская область, Алтайский край, Тульская область и Еврейская автономная область.

Попова также сообщила, что российские педиатры также отмечают "стремительный рост количества детей с избыточным весом и сопутствующими заболеваниями".

"К сожалению, у нас становится все больше детей с лишним весом и ожирением. Среди мальчиков школьного возраста избыточная масса тела у 20%, ожирение у каждого десятого (10,7%). Среди девочек – 14% и 5,6% соответственно", – сказала она.
Глава Роспотребнадзора считает, что для улучшения ситуации в РФ необходимо пропагандировать культуру здорового питания.

"Ведь самое главное в здоровом питании — не отказ от каких-то продуктов, а умеренность и правильное приготовление — без избытка соли, сахара и жира", – сказала она.

Роспотребнадзор Анна Попова

Новости

31 декабря 2021 года будет в России нерабочим днем

Что случилось этой ночью: пятница, 16 октября

Правительство ухудшило прогноз по убыли населения России

Правительство ухудшило прогноз по убыли населения России

Монтаж топливных емкостей начался на стартовом комплексе КРК "Ангара" в Приамурье

США снимут запрет на полеты своей авиации в районе Симферополя

США снимут запрет на полеты своей авиации в районе Симферополя

Что произошло за день: четверг, 15 октября

Экономический кризис

Хуснуллин предложил решение проблемы нехватки мигрантов на стройках в Приамурье

Россияне ускорились с покупкой недвижимости на Кипре до отмены "золотых паспортов"

МИД РФ заявил о подготовке визита экспертов ОЗХО по "делу Навального"

МИД РФ заявил о подготовке визита экспертов ОЗХО по "делу Навального"

Президент РФ подписал закон о повышении НДПИ для горнодобытчиков

Президент РФ подписал закон о повышении НДПИ для горнодобытчиков
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');