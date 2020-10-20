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Три фотографа упали с дамбы Новосибирской ГЭС в воду

Один из фотографов пропал, его поиски продолжаются

Уважаемые читатели! В текст новости были внесены изменения. Уточняются данные о числе людей, находившихся на месте происшествия и упавших в воду.

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - В ночь на 20 октября двое мужчин и женщина во время фотосъемки упали с дамбы Новосибирской ГЭС в воду, сообщает СУ СКР по Новосибирской области.

По данным ведомства, один из молодых людей во время фотосъемки упал, второй бросился на помощь, но тоже упал в воду. Девушки связали из своей одежды подобие веревки и попытались вытащить упавших. В результате одна из них тоже упала в воду.

По уточненным данным, спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы вытащили из воды девушку 1997 г. р., она находится в больнице. До прибытия спасателей выбрался на берег с помощью очевидцев молодой человек 1994 г. р. Еще одного человека ищут.

Всего молодых людей было четверо - два мужчины и две девушки.

По факту инцидента на дамбе следственные органы СКР по Новосибирской области проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Новосибирская область

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