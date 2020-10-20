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В Приморье нашли останки экипажа самолета, разбившегося в 1945 году

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Отряд "АвиаПоиск" обнаружил останки членов экипажа на месте падения советского транспортного самолета Ли-2, разбившегося в 1945 году в Черниговском районе Приморья.

"Самолет падал почти отвесно по спирали, и при сильном ударе все, кто находился в салоне, вылетели в район кабины и жестко впрессовались в грунт вместе с остатками моторов. Останки лежат, смешавшись с компрессионными кольцами двигателей, свечами и кусками навесного моторного оборудования", - говорится в распространенном во вторник сообщении отряда.

Также на месте найдены пряжка от привязных ремней сиденья, ременная офицерская пряжка Военно-воздушных сил Рабоче-крестьянской Красной армии, патроны.

Поисковики продолжат работы, чтобы полностью собрать останки, установить имена экипажа, обстоятельства катастрофы и с почестями предать погибших земле.

По данным отряда, в августе 1945 года во время войны с Японией транспортный самолет Ли-2 из состава 281-го отдельного транспортного авиаполка 9-й Воздушной армии при выполнении боевого задания по высадке десанта в Гирине 21 августа 1945 года пропал без вести, не возвратившись на аэродром "Мучная" (Черниговка). Предположительно, в этой авиакатастрофе погибли девять человек. По словам местных жителей, останки погибших были найдены случайно в 1946 году, их захоронили на окраине села Горный Хутор.

Приморье АвиаПоиск

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