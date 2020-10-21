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Минтранс предложил увеличить субсидии на авиаперевозки на Дальний Восток

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Минтранс предлагает увеличить в проекте бюджета на ближайшие три года субсидии на авиаперевозки на Дальний Восток, сообщил в Госдуме первый замглавы ведомства Иннокентий Алафинов.

Экономический кризис

"У нас (в проекте бюджета. - ИФ.) остается субсидирование социально-значимых перевозок: как на железнодорожном транспорте, так и на воздушном. Кроме того, ко второму чтению - Министерство финансов нам это подтверждает - по Дальнему Востоку будет увеличение расходов", - сказал чиновник.

По его словам, речь идет о дополнительных 2,4 млрд рублей субсидий на каждый год. В Минтрансе считают, что это позволит обеспечить перевозку "более 8 млн пассажиров по субсидируемым воздушным направлениям".

Пока в проекте бюджета в 2021 году предусмотрено сокращение субсидий на все внутренние авиаперевозки. На поддержку авиакомпаний "в целях обеспечения доступности воздушных перевозок населению" в следующие три года выделят по 3,8 млрд рублей.

В бюджете на 2020 год на эти цели было предусмотрено 5,8 млрд рублей, субсидии предназначались для полетов из европейской части страны на Дальний Восток (а также внутри ДФО), в Крым и Калининград. Господдержка авиаперевозок между регионами в обход Москвы на следующий год заложена в размере 7,7 млрд рубдей - с повышением до 9,3 млрд рублей в 2022-23 годах. На 2020 год на межрегиональные рейсы авиакомпаниям полагалось 8,3 млрд рублей.

Хроника 27 января – 21 октября 2020 годаЭкономический кризис
Госдума Минтранс Дальний Восток Крым Калининград Иннокентий Алфинов

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