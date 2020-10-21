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Защита Карины Цуркан попросила исключить из дела письмо генерала ФСБ

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд приступил к исследованию доказательств гособвинения по уголовного делу о шпионаже в отношении бывшего члена правления "Интер РАО" Карины Цуркан, сообщил "Интерфаксу" ее адвокат, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.

"Вчера в судебном заседании Мосгорсуда по делу Карины Цуркан государственные обвинители начали представлять суду свои доказательства. Были оглашены несколько десятков письменных материалов уголовного дела - протоколов следственных действий, заключений экспертиз, характеристик обвиняемой в том числе из "Интер РАО, а также несколько любопытных документов, на которые защита обратила особое внимание суда", - сказал Павлов.

По его словам, речь идет о письмах из одного оперативного подразделения ФСБ в другое, "в которых без указания на какие-то конкретные факты и их подтверждения содержались утверждения о том, что Цуркан является завербованным молдавской спецслужбой шпионом".

"Ни источника осведомленности, ни конкретных фактов, которые можно было бы подтвердить в установленном законном порядке в этих письмах не было. Защитой было принято решение заявить ходатайство об исключении таких доказательств", - пояснил адвокат.

Как уточнил адвокат, в первую очередь, защита обратила внимание суда на письмо руководителя подразделения, состоящего в звании генерала.

"Текст этого письма состоит из трех строчек, почти дословное содержание которого сводится к следующему: "По имеющимся в нашем подразделении данным Карина Цуркан за время сотрудничества с молдавской спецслужбой получала денежное вознаграждение в крупном размере". Все... Больше ничего не написано. Никаких конкретных данных, свидетельствующих о том, что это утверждение соответствует действительности, генерал не предоставил. В материалах дела на сей счет тоже пустота. Тема крупного размера в письме вообще осталась не раскрытой", - отметил Павлов.

По его словам, адвокаты просили следствие допросить высокопоставленного сотрудника, чтобы узнать об источнике информации, но им было отказано.

В итоге суд оставил вопрос о разрешении ходатайства об исключении указанного письма открытым до окончания представления сторонами всех доказательств, заключил Павлов.

Прокуроры, по словам адвоката, к спорным, по мнению защиты, документам предложили отнестись с доверием, сославшись на специфику уголовного дела.

Цуркан предъявлено обвинение в шпионаже. Она была арестована летом 2018 года и в настоящее время находится в московском СИЗО "Лефортово".

По версии ФСБ, не позднее 29 сентября 2015 Цуркан передала в Службу информации и безопасности Республики Молдова (СИБ РМ) "сведения по поставке электроэнергии в определенный период из Российской Федерации на территорию Украины".

Цуркан с самого начала следствия не признавала вину, а ее защита утверждает, что обвинение построено на сфальсифицированных доказательствах.

Карина Цуркан

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