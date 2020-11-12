Гособвинение представило доказательства по делу Цуркан

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - На суде над бывшим членом правления "Интер РАО" Кариной Цуркан гособвинение завершило представление доказательств, сообщил ее адвокат, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов. Подсудимой вменяется шпионаж.

По словам адвоката, на процессе, в частности, "были оглашены некоторые материалы дела и допрошено пять свидетелей из числа высокопоставленных сотрудников Минэнерго, бывших сотрудников "Интер РАО" и один сотрудник системного оператора рынка".

По версии ФСБ, не позднее 29 сентября 2015 Цуркан передала в Службу информации и безопасности Молдавии информацию о поставке электроэнергии в определенный период из России на территорию Украины. Следствие считает, что до июня 2016 года она была гражданкой Молдавии и с 16 августа 2004 года конфиденциально сотрудничала за деньги с СИБ РМ под конспиративным псевдонимом "Карла".

ФСБ утверждает, что Цуркан в течение 2015 года узнала сведения о поставке электроэнергии в ходе подготовки проекта документа, содержащего сведения об указанной поставке, по поручению Минэнерго, а также от неустановленных должностных лиц Минэнерго. С документом она ознакомилась во время рабочей встречи с Вячеславом Кравченко, который на тот момент занимал пост замминистра энергетики.

В обвинении также отмечается, что должность члена правления - руководителя блока трейдинга "Интер РАО", куда Цуркан была назначена в феврале 2012 года, с 2013 по 2018 год не предусматривала допуска к государственной тайне, однако она имела доступ к сведениям, составляющим гостайну, поскольку исполняла обязанности по обеспечению экспорта и импорта электроэнергии.

Цуркан вину не признает, а ее защита утверждает, что обвинение построено на сфальсифицированных доказательствах. Она также заявляла, что ее дело имеет конкретного заказчика, имя которого не назвала. Целью заказа она считает Вячеслава Кравченко.

Цуркан была задержана летом 2018 года и с тех пор с небольшим перерывом находится в СИЗО "Лефортово".