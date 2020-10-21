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Начались поиски первых подрядчиков для строительства метро в Красноярске

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Правительство Красноярского края объявило конкурс на разработку проектно-сметной документации для подготовительного периода строительства первой линии метрополитена в Красноярске, следует из материалов сайта госзакупок.

Начальная цена контракта - 137 млн рублей.

Победителю конкурса предстоит подготовить проектную документацию для подготовки территории на стройплощадках монтажных котлованов станций "Высотная", "Вокзальная", "Ленинская", станционных комплексов "Улица Копылова", "Площадь Революции" и "Проспект Мира", а также на площадке электродепо.

В результате заказчик планирует получить пояснительную записку, проекты переустройства и нового строительства существующих инженерных сооружений и коммуникаций, планы организации движения транспорта на период строительства и восстановления благоустройства территории, перечень мероприятий по охране окружающей среды, смету на строительство и иную документацию при необходимости.

Работы будут выполняться в три этапа, результаты первого этапа проектировщик должен представить в течение 10 рабочих дней с момента заключения контракта, второго этапа - в течение 55 дней, третьего - 75 дней.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 17 ноября, окончательные предложения по цене контракта - до 19 ноября. Определение победителя должно состояться 25 ноября.

В рамках первой очереди метрополитена планируется построить участок от станции "Высотная" (Октябрьский район Красноярска) до станции "Ленинская" (исторический центр города), включающий шесть станций. Вторая очередь строительства включает участок из трех станций - от центра города до станции "Октябрьская" в Советском районе Красноярска.

Строить метро в городе начали в 1995 году. Однако из-за нехватки денег работы финансирования работы были свернуты, а недостроенные тоннели и три станции законсервированы.

В марте 2019 года губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что из федерального бюджета на строительство метро в Красноярске был выделен 1 млрд рублей. Эти деньги впоследствии были направлены на корректировку проекта первой линии метрополитена.

В декабре 2019 года председатель совета директоров АО "КрасноярскТИСИз" Олег Митволь заявил, что проектно-сметная документация передана в Главгосэкспертизу. Тогда стоимость строительства первой очереди оценивалась в 64 млрд рублей. После этого сообщалось, что проект возвращен на доработку.

Красноярский край Красноярск Олег Митволь Главгосэкспертиза Александр Усс

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