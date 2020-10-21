Лавров провел в Москве встречи с главами МИД Армении и Азербайджана

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник, 20 октября, и в среду, 21 октября, провел отдельные консультации с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении, сообщили в МИД России.

"В ходе переговоров обсуждались неотложные вопросы, связанные с реализацией ранее достигнутых договоренностей о прекращении огня в зоне нагорно-карабахского конфликта и создании условий для его устойчивого урегулирования", - говорится в сообщении на сайте российского ведомства.

Ранее сообщалось, что глава МИД Армении Зограб Мнацаканян и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов находятся в Москве.

На 23 октября в Вашингтоне запланирована встреча главы МИД Армении с госсекретарем США Майком Помпео по вопросу о ситуации в Нагорном Карабахе.

Со своей стороны, издание Politico сообщило, что Помпео проведет отдельные встречи с Мнацаканяном и Байрамовым.

Боевые действия в зоне карабахского конфликта продолжаются с 27 сентября.