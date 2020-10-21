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Госдума приняла в I чтении законопроект о реформе ОМС

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект о возложении на Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) полномочий, которые сейчас выполняют частные страховые медицинские организации, по оплате медицинской помощи гражданам, которые лечатся в федеральных клиниках.

Правительство внесло законопроект № 1027750-7 в палату в конце сентября. Оно предусматривает изменение механизма оплаты медицинской помощи лицам, застрахованным федеральными медицинскими организациями в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования (ОМС). В составе бюджета ФФОМС обособляются средства на финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, включенной в базовую программу ОМС, которая оказывается федеральными клиниками в стационарных условиях и условиях дневного стационара.

Федеральный фонд без участия страховых медицинских организаций будет осуществлять: расчеты за указанную медицинскую помощь; контроль объемов, сроков, качества и условий предоставления указанной медицинской помощи федеральными медицинскими организациями; предъявлять претензии или иски к лицу, причинившему вред здоровью застрахованного лица.

Еще одна инициатива проекта - сокращение объема расходов на ведение дел (РВД) страховщиков вдвое - с нынешних 1-2% до 0,5-1% от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам.

Ранее комитет по финансовому рынку в своем заключении на документ предостерег, что нововведения могут привести к вынужденному уходу с рынка страховых медицинских организаций. За предоставление дополнительного времени для экспертного и публичного обсуждения инициатив высказались представители Минфина, ЦБ и Счетной палаты.

ФФОМС правительство Госдума

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