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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:24Заразились
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Каникулы в Кабардино-Балкарии начнутся раньше и продлятся вдвое дольше

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Дополнительные меры для профилактики распространения коронавируса вводятся в образовательных учреждениях Кабардино-Балкарии, сообщил глава КБР Казбек Коков в своем инстаграме.

"Кто-то должен был уйти на каникулы с 1 ноября, кто-то - уже с этой субботы, но мы приняли решение, чтобы всех отправить на каникулы с 26 октября", - сказал Коков в видеообращении к жителям региона по итогам заседания оперштаба КБР.

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Кроме того, глава региона отметил, что решено увеличить продолжительность каникул с одной до двух недель "для увеличения эпидемиологического разрыва до 14 дней".

Таким образом, каникулы в образовательных учреждениях Кабардино-Балкарии продлятся с 26 октября по 8 ноября, и "это нам позволит разорвать инфекционную цепочку", пояснил Коков.

Накануне Кабардино-Балкария обновила суточный антирекорд по коронавирусу. Прирост числа новых заразившихся в республике за сутки составил 108 человек, ранее максимальное число зараженных COVID-19 фиксировалось в начале мая.

По данным оперативного штаба КБР, на 21 октября в республике выявлено 9 198 случаев заражения COVID-19, в том числе 100 - за последние сутки. Выздоровели 7 055 человек, умерли 125.

КБР

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