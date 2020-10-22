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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:56Заразились
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Дегтярев заявил о вспышке COVID-19 в правительстве Хабаровского края

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Вспышка коронавируса произошла в правительстве Хабаровского края, сообщил врио губернатора региона Михаил Дегтярев во время прямого эфира на канале "Вести 24" в четверг.

"У нас сейчас полправительства болеет. Дома, на карантине - мой первый заместитель Мария Авилова, зам по экономике Калашников ( Виктор Калашников - и. о. заместителя председателя правительства - министр экономического развития края - ИФ). Серьезное заболевание, нужно себя беречь", - сказал Дегтярев.

Точное количество сотрудников краевой администрации, которые заразились коронавирусом, он не сообщил. Однако отметил, что в регионе зафиксирован общий рост случаев инфицирования COVID-19. Под амбулаторным наблюдением находится около 2 тыс. человек.

"Плановая помощь, разумеется, страдает. Потому что мы разворачиваем дополнительные койки. У нас сегодня 1 950 (коек - ИФ) развернуто. Плюс дополнительно в Комсомольске-на-Амуре поликлинику №4 переоборудуем под лечение коронавирусных больных. Заполняемость серьезная - 85% коек уже занято сегодня", - добавил глава региона.

Что касается карантина, введенного в отдаленном селе Удское на севере края, то эта мера, по словам Дегтярева, вынужденная. "Полностью его (село Удское - ИФ) изолировали. На северах это очень опасно. Транспортная доступность низкая, погоды нет, санавиацией отправить на лечение возможности нет. Поэтому такие меры приходится принимать", - отметил врио губернатора.

Он подчеркнул, что в этот период краевые власти сделали упор на ужесточение профилактических мер, введение контрольных режимов на предприятиях и учреждениях.

Ситуация с коронавирусом в Хабаровском крае

По информации регионального Минздрава, за минувшие сутки в крае выявлено 158 новых случаев коронавируса. За весь период с нарастающим итогом зафиксировано 14 338 человек с диагнозом COVID-19. В стационарах лечатся 1 695 пациентов. 13 из них на ИВЛ. 123 человека умерли.

Как сообщалось, в рамках ограничительных мер в Хабаровском крае отменены массовые мероприятия. Школьников отправили на досрочные каникулы до 9 ноября. Вузы и ссузы края на 1 месяц ушли на дистанционный режим обучения.

Кроме того, время работы баров, ресторанов и дискотек ограничивается до 23 часов. Вылет в северные районы края разрешен только с отрицательным тестом на коронавирус. Действует масочный режим и соблюдение социальной дистанции.

Хроника 09 января – 22 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Михаил Дегтярев Хабаровский край Коронавирус

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