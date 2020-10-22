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Работодателям разрешат заключать контракты с санаториями напрямую

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Правительство готовит законопроект, который позволит работодателям напрямую заключать договора с здравницами на санаторно-курортный отдых своим сотрудникам, а не только через туроператоров. Об этом объявил премьер-министр Михаил Мишустин. Это будут поправки в Налоговый кодекс.

В результате путевки станут доступнее для работающих граждан, а компании получат больше выбора мест для лечения и отдыха сотрудников и смогут сэкономить, добавил он.

Затраты на отдых сотрудников работодатели смогут учитывать в графе расходов на оплату труда при расчете налога на прибыль.

Кроме того, законопроект освободит сотрудников от уплаты налога на доходы физических лиц с сумм, которые работодатель заплатил за них санаторно-курортным организациям.

Михаил Мишустин Правительство

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