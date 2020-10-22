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Новый эксперт по делу Ефремова заявила, что погибший не был пристегнут

Новый эксперт по делу Ефремова заявила, что погибший не был пристегнут
Фото: Пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Эксперт, приглашенный новыми защитниками актера Михаила Ефремова, считает, что травмы погибшего в ДТП Сергея Захарова свидетельствуют об отсутствии на нем ремня безопасности.

Как передает корреспондент "Интерфакса" из Мосгорсуда, соответствующее заявления сделала эксперт Елена Кучина. Суд рассматривает апелляционную жалобу на приговор актера.

"Учитывая повреждения Захарова - конкретных повреждений от сработавшего ремня безопасности нет. Тело не было фиксировано", - заявила Кучина.

Пресненский суд Москвы 8 сентября приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима с лишением права управлять транспортным средством на три года. Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск старшего сына погибшего Сергея Захарова - Виталия Захарова и назначил ему компенсацию в размере 800 тыс. рублей. Ефремов уже выплатил эту сумму.

Актер признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности смерть человека.

ДТП с участием актера произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. В результате аварии погиб водитель Сергей Захаров, управлявший фургоном, в который въехал автомобиль Ефремова. В момент случившегося артист находился в состоянии опьянения, а его джип, как установило следствие, был исправен.

Хроника 08 июня – 22 октября 2020 годаДТП с участием Михаила Ефремова
Михаил Ефремов Сергей Захаров Москва

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