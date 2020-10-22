Что произошло за день: четверг, 22 октября

Приговор Ефремову, предотвращенный теракт и выступление Путина на заседании клуба "Валдай".

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин выступил на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай". Российский лидер, в частности, констатировал, что у РФ и Турции есть разногласия по Карабаху, но это не значит, что нужно начинать стрелять. Он оценил число жертв карабахского конфликта в почти 5 тыс. человек и заявил об особых связях и с Армений, и с Азербайджаном. Также он заверил, что решений о сокращении расходов на армию пока не принималось, а соответствующее предложение Минфина остается просто предложением. Затрагивая тему критики Запада, Путин признался, что его "не колышат" обвинения в его адрес, а тем, кто ждет затухания России, передал, что обеспокоен перспективой простудиться на их похоронах. Путин также не стал комментировать возможность остаться президентом после 2024 года, предложив подождать. Кроме того, он рассказал, что лично помог Навальному выехать за границу на лечение, так как у оппозиционера были ограничения из-за уголовного дела.

- В России за сутки выявлен еще 15 971 заболевший коронавирусом. При этом поправились и выписаны 11 428 пациентов за последние сутки, что является рекордным количеством выписанных за весь период пандемии. В Москве выявлено 4413 новых заболевших. Владимир Путин вновь заявил, что нет необходимости возвращать весенние COVID-ограничения. Между тем на самоизоляцию уходит глава Минздрава РФ Михаил Мурашко: у его родственника нашли COVID-19.

- Мосгорсуд смягчил приговор Ефремову с 8 до 7,5 лет колонии. Суд посчитал смягчающим обстоятельством выплату компенсации потерпевшим. Семья погибшего Сергея Захарова не намерена обжаловать смягчение приговора, а защита Ефремова продолжит обжалование в кассации. В ходе судебного заседания эксперт, приглашенная новыми защитниками актера, заявила, что травмы погибшего свидетельствуют об отсутствии на нем ремня безопасности.

- ФСБ предотвратила теракт в здании госорганов в столичном регионе. Силовики обезвредили уроженца Центральной Азии, который планировал теракт с использованием самодельной бомбы. В дальнейшем преступник собирался выехать в зону боевых действий на Ближнем Востоке.

- Эдвард Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России. Адвокат Анатолий Кучерена пояснил, что это стало возможным после изменений в миграционном законодательстве РФ в 2019 году.

- Возбуждено уголовное дело об инциденте в московском офисе Petropavlovsk. 26-27 августа охрана не пустила временного CEO Petropavlovsk Максима Мещерякова в офис, тогда он и его спутники прошли силой. В СКР заявили, что Мещерякова подозревают в причинении ущерба АО "Покровский рудник" на 450 тыс. рублей.

- В "ковидном" госпитале Барнаула скопились тела умерших пациентов. Видео из подвала больницы активно распространяется в соцсетях. Минздрав Алтайского края констатировал, что значительно возросло количество умерших за сутки, не хватает патологоанатомов, а родственники не могут быстро забирать тела.