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В Совфеде подготовят меры по запрету "трэш-стрима" в интернете

В Совфеде подготовят меры по запрету "трэш-стрима" в интернете
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Профильный комитет Совета Федерации изучит вопрос о том, какие нужны законодательные меры по недопущению так называемого трэш-стрима в интернете, когда в прямом эфире транслируются издевательства над людьми.

"Давайте дадим поручение Комитету по конституционному законодательству посмотреть, что нужно донастроить в наших законах в сотрудничестве с платформами - с "Гуглом", с другими, - с тем чтобы не допускать подобного рода явления. Это страшные вещи, которые происходят", - сказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании верхней палаты в среду.

Так она отреагировала на предложение члена комитета, главы комиссии СФ по информполитике Алексея Пушкова о принятии мер по запрету "трэш-стрима".

"Последнее время получило распространение такое явление в интернет-сети, как трэш-стрим - это передача в прямом эфире видеоматериалов, где избивают людей, унижают людей, закапывают их в могилы. Было уже несколько очень громких скандалов по этому поводу. Только что открыто уголовное дело, когда девушка умерла в результате этого стрима, причем все это происходило в прямом эфире", - сказал Пушков.

По его мнению, в связи с этим явлением необходимо принять дополнительные законодательные меры. "Мы должны внести такие поправки в законодательство, которые запретят трэш-стримы как таковые. Здесь, кстати, мы можем полагаться и на сотрудничество зарубежных интернет-платформ. Они сами пытаются бороться с этим явлением, хотя это достаточно сложно", - отметил Пушков.

В свою очередь Матвиенко поручила в конце января доложить о конкретных предложениях по этому поводу. "Мы, к сожалению, запаздываем с принятием мер по недопущению, профилактике тех или иных порочных явлений, происходящих в интернете, работаем вдогонку. Конечно, надо думать, что с этим делать", - отметила она.

Совфед Валентина Матвиенко Алексей Пушков

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